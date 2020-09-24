16 bin kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirildi - Son Dakika

16 bin kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirildi

Kahramanmaraşta, 16 bin 126 kaçak cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi.

Kahramanmaraşta, 16 bin 126 kaçak cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürünler bulunduğu belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 bin 126 kaçak cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı, 8 IMEI kopyalama cihazı ile 40 box cihaz aparatı ele geçirildi. Kopyalama cihazlarının, kaçak telefonların IMEI'lerini sıfırlayarak yeni yüklemede kullanıldığı ve kayıt dışı telefonların bu yolla piyasaya sürüldüğü öğrenildi. Operasyonda F.A. (27) gözaltına alındı.

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