Kahramanmaraş'ta 16 milyon yıllık keşif! Kuzu otlatırken bulduğu cismin ne olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 16 milyon yıllık keşif! Kuzu otlatırken bulduğu cismin ne olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi

08.11.2022 12:53

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir vatandaş, kuzu otlattığı esnada eşine çok az rastlanabilecek bir keşifte bulundu. Kuzu otlattığı sırada denk geldiği bir çukurdaki objeyi fark eden Yemliha Yılmış, arkeolog ve paleontologların yaptığı incelemenin ardından bulduğu cismin 16 milyon yıllık olduğu düşünülen bir at dişi olduğunu öğrendi.

Elbistan'a bağlı Büyükyapalak Mahallesi'nde kuzu otlatan Yemliha Yılmış, sulama hattı için kazılan çukurda, dişe benzeyen bir obje olduğunu fark etti. Tarihe meraklı olan Yılmış, üzerindeki toprak kalıntılarını temizledikten sonra yaptığı incelemede, bulduğu şeyin bir hayvana ait diş olduğunu anladı. Etrafta daha detaylı bir arama yapan Yılmış, başka bir ize rastlamayınca evine döndü.

ALDIĞI CEVAP KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bulduğu dişin bir fosile ait olduğunu düşünen Yılmış, arkadaşları aracılığı ile bilim insanlarına ulaştı. Cep telefonu ile çektiği fotoğraflar yardımıyla, arkeolog ve paleontologlara bulduğu dişi inceleten Yılmış, aldığı cevap karşısında ise şaşkınlığını gizleyemedi. Yapılan ön incelemelerde 8 santimetre uzunluğundaki dişin 16 milyon yıl önce yaşamış bir ata ait olduğunu öğrenen Yemliha Yılmış, dişi Elbistan Şehir Müzesi'ne bağışladı.

Tam 16 milyon yıllık! Kuzu otlatırken bulduğu cismin ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

TEK TEK KAYDA ALDILAR

Elbistan Şehir Müzesi görevlileri, milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen at dişini envantere almadan önce boyunu ve özelliklerini tek tek kayda aldı. Dişin, önümüzdeki günlerde uzmanlarca inceleneceği belirtildi.

Tam 16 milyon yıllık! Kuzu otlatırken bulduğu cismin ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

"KUZU OTLATIRKEN TESADÜFEN BULDUM"

Diş üzerinde kapsamlı bir tarih araştırması yapıldıktan sonra müzede sergilenmesini istediğini belirten Yılmış, "Büyükyapalak Mahallesi'nde sulama kanalı yapılırken çıkan toprakta fark ettim. Önce taş zannettim. Kuzu otlatırken tesadüfen buldum. Tarihçi arkadaşlarla görüştüm. Onların yaptığı ön çalışmada 16 milyon yıllık bir diş olduğunu söylediler. Tarihçi arkadaşlar da fosil olduğu için sergilenmesi gerektiğini tavsiye ettiler. Ben de bu tavsiyeye uydum" şeklinde konuştu.

Tam 16 milyon yıllık! Kuzu otlatırken bulduğu cismin ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

MÜZEDE SERGİLENECEK

Tarihe meraklı olduğunu anlatan Yılımış, "Kendi çapımda şairlik var. Geçmişe meraklıyım. Tarihi şeyler ilgimi çok çekiyor. Bu ilgiyle etrafımı incelediğim için de dikkatimi çektim. Benim evimin önünde taşlar da var. Müzedeki görevliler etraflıca inceleyecek. Üzerinde bilimsel çalışma yapılacak. Eğer ön incelemede olduğu gibi 16 milyon yıl önce yaşamış bir ata aitse müzede sergilenecek. Bağışlayan kişi de ben olduğum için adımla sergilenecek. Benden sonra da çocuklarıma ya da torunlarıma güzel bir anı kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Büyükyapalak, Elbistan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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