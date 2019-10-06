Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 16 motosiklet trafikten men edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kahramanmaraş'ta 16 motosiklet trafikten men edildi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetiminde 16 motosiklet trafikten men edildi.

Kahramanmaraş'ta 16 motosiklet trafikten men edildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetiminde 16 motosiklet trafikten men edildi.


Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı Şahin unsurlarınca 52 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.


Denetimde, eksiği veya kusuru bulunan 41 motosiklet sürücüsüne toplamda 33 bin 667 lira cezai işlem uygulanırken, 16 motosikletin ise trafikten men edildi.


Öte yandan, çalıntı olduğu tespit edilen bir motosikletin ise sürücüsüyle birlikte adli işlem yapılmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karaköy'de yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı arkadaşının boğazını kesti
Ankara'da 12 yaşındaki çocuk, yeni doğan kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü Oğlunun borcu yüzünden cezaevine girdi Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 19:14:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 16 motosiklet trafikten men edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]