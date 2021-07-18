Kahramanmaraş'ta 17 sürücüye 15 bin lira ceza - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta jandarmanın motosiklet denetiminde 17 sürücüye 15 bin 298 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Onikişubat ilçesi, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Türkoğlu, Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan ilçelerinde motosikletlerin güvenli kullanımına yönelik denetim ve bilgilendirme yaptı. Uygulamada, 289 motosiklet kontrol edildi kural ihlalinde bulunan 17 sürücüye toplam 15 bin 298 TL para cezası uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ