Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 17 Yaşında Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 17 Yaşında Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

42 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanan 17 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 17 Yaşında Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanan 17 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İsa Divanlı Mahallesi'nde 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmada adı açıklanmayan genci, uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada farklı miktarlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid, eroin, captagon ve ecstasy ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Uyuşturucu satın alırken yakalanan 3 kişiye ise cezai işlem uygulanarak serbest bırakıldı. 

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:49 Kaynak: DHA

Polis, Kahramanmaraş, Güncel
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