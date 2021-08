Kahramanmaraş'ta 18. Hartlap Şalvar Güreş Müsabakaları başladı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 18. Hartlap Şalvar Güreş Müsabakaları başladı.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünce Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale Gürcistan ve 27 ilden 426 sporcu katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, unutulmaya yüz tutan ata sporlarının tekrar gençler tarafından benimsenmesi adına önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Hem yurt içinden hem de yurt dışından katılımların olduğunu aktaran Hopur, etkinliğe gençlerin yoğun ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Bu tür etkinlikleri her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini ifade eden Hopur, "Bir yandan yeni sporcularımız yetişirken, diğer yandan dünya şampiyonalarına sporcular hazırlıyoruz. Kahramanmaraş'ın güreş festivallerindeki yeri her zaman ayrıdır. Bugün ki mücadelede yine kazanan her zaman olduğu gibi gençlerimiz olacak ve dostluk kazanacaktır." diye konuştu.

Bugün tamamlanması planlanan müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verilecek.