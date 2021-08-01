KAHRAMANMARAŞ - 18. Hartlap Şalvar Güreşi Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 18. Hartlap Şalvar Güreşi Müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyona Gürcistan ve 27 ilden 426 sporcu katıldı.

Gün boyu süren müsabakalarda küçükler 35 ile 45 kilo arası 2 ayrı kategoride, büyükler ise 55 ile 90 kilo arası 7 ayrı kategoride mücadele etti.

Başpehlivanlık için de 30 sporcu, kıyasıya mücadele verdi.

Müsabakalar sonunda başpehlivanlığı Ali Bönceoğlu kazanırken, Hüseyin Civelek ikinci, Atilla Kaan Aydın ise üçüncü oldu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, müsabakaların tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, dostluk çerçevesinde bir etkinlik olduğunu ve yerel müsabakaların dünya çapında sporcu yetiştirmek için önem taşıdığını kaydetti.

Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, birçok kişi müsabakaları cep telefonuyla kaydetti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile 2013 ve 2017 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban da organizasyonu takip etti.

Dereceye giren sporcular için müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi.