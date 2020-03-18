Kahramanmaraş'ta 18 Mart töreni, protokolden 4 kişinin katılımıyla yapıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 18 Mart töreni, protokolden 4 kişinin katılımıyla yapıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta 18 Mart töreni, protokolden 4 kişinin katılımıyla yapıldı18 MART Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş'ta protokolden 4 kişinin katılımıyla yapıldı.

Kahramanmaraş'ta 18 Mart töreni, protokolden 4 kişinin katılımıyla yapıldı

18 MART Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş'ta protokolden 4 kişinin katılımıyla yapıldı.

Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte gerçekleştirilen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman katıldı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında törene protokolden ve şehit yakınlarından başka kimse davet edilmedi.

"AZMİN VE İMANIN TEKNOLOJİYE GALİP GELDİĞİ BİR DESTAN"

Törene katılanlar birbirleriyle belli bir mesafeden selamlaşırken, törende Vahdettin Özkan, Mehmet Emin Terzioğlu, Hayretin Güngör ve Yunus Karaman'ın sırasıyla şehitliğe çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Vahdettin Özkan şehitlik özel defterini imzaladı. Çanakkale Zaferi'nin tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve cumhuriyetin kuruluşuna giden önemli bir adım olduğunu belirten Özkan, deftere şunları yazdı:

"Bu bakımdan Çanakkale, aziz milletimiz için olduğu kadar bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletler için de bir kurtuluş rehberi olmuştur. Azmin ve imanın teknolojiye galip geldiği tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük destan vatanın ve milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın eserdir. Bu vesileyle şanlı Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıldönümünü kutluyor başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için anlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyorum" dedi.

"DİNİMİZ GÜÇLÜ GELECEK BİZ BUNU ATLATACAĞIZ"

Törenin ardından Vali Vahdettin Özkan şehitlikten ayrılacağı sırada şehit annesi Ayşe Kılçık'ı fark etti. Şehit oğlu Hüseyin'in mezarını ziyarete gelen Kılçık'ın yanına giden Özkan, Ayşe teyze seni üşütmeseydik, biz gelirdik şu musibet bertaraf olsun da" dedi. Ayşe Kılçık ise Özkan'a teşekkür ederek, "Dinimiz güçlü gelecek, Allah yadım edecek biz bunu atlatacağız, kolay atlatacağız. Allah bütün kötülüklerden korusun vatanımızı milletimizi" dedi.

Kahramanmaraş'ta 18 Mart töreni, protokolden 4 kişinin katılımıyla yapıldı

Çanakkale Zaferi, Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:36 Kaynak: DHA

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