Kahramanmaraş'ta 18 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta 18 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

03.03.2022 16:54
Kahramanmaraş'ta 18 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca Nitelikli Cinsel İstismar ve muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H. I. (42) isimli şahsın Gaziantep çevre yolu Havalimanı kavşağında olduğu tespit edildi. Ekipler yapılan baskın ile şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan H.I. adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Batman'da bir ayda 297 olay aydınlatıldı Batman'da bir ayda 297 olay aydınlatıldı Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Cinsel İstismar, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 18 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 17:11:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 18 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement