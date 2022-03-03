Kahramanmaraş'ta 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

03.03.2022 17:43
Kahramanmaraş'ta 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,18 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan H.I'nın (42), Kahramanmaraş Havalimanı Kavşağı'nda bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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