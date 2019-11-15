Kahramanmaraş'ta 187 bin 783 dekar tarım arazisi sulandı

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2019 tarihinde başlayıp 1 Ekim'de sona eren sulama sezonunda toplam 187 bin 783 dekar tarım arazisinin sulandığı, ülke ekonomisine 240 milyon TL katkı sağlandığı bildirildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptıkları yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.



Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını hatırlatan Aydın, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettiklerini söyledi.



Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının minimum seviyeye indirildiğini ve tarla içi sulama sitemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanının maksimum seviyeye yükseltildiğini anlatan Aydın, böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığını kaydetti.



DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi.



Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonunun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını hatırlatan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Kahramanmaraş ilimiz ve ilçelerimizde toplam 187 bin 783 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Kahramanmaraş il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 187 bin 783 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 240 milyon TL katkı sağlandı" ifadelerini kullandı.



DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Aydın, "Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ