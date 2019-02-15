Kahramanmaraş'ta 19 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)
1 saat önce
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILARKahramanmaraş merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 18'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin işlemlerinin ise Ankara'da sürdüğü belirtildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR
Kahramanmaraş merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 18'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin işlemlerinin ise Ankara'da sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:11 Kaynak: DHA
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