Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 19 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)

Kahramanmaraş'ta 19 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)

1 saat önce

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILARKahramanmaraş merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 18'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin işlemlerinin ise Ankara'da sürdüğü belirtildi.

Kahramanmaraş'ta 19 Fetö Şüphelisi Adliyede (2), System.String[]
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Kahramanmaraş merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 18'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin işlemlerinin ise Ankara'da sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:11 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor

FETÖ'den Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası Melih Gökçek'ten Manidar Diriliş Ertuğrul Videosu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 21:48:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 19 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]