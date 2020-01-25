Kahramanmaraş'ta 19 koyun çalan hırsızları jandarma yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 19 koyun çalan hırsızları jandarma yakaladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 19 koyun çalan hırsızları jandarma yakaladı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir evden 19 koyun çaldığı önü sürülen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 19 koyun çalan hırsızları jandarma yakaladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir evden 19 koyun çaldığı önü sürülen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçeye bağlı Yenipınar Mahallesinde ikamet eden Fikret Bayandur'a ait 19 koyunun çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu E.K., Ö.N. ve V.E.A. çaldıkları koyunlarla birlikte yakalandı.

Koyunlar sahibine teslim edilirken şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:24 Kaynak: AA
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