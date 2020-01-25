Kahramanmaraş'ta 19 koyun çalan hırsızları jandarma yakaladı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta 19 koyun çalan hırsızları jandarma yakaladı
7 saat önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir evden 19 koyun çaldığı önü sürülen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:24 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir evden 19 koyun çaldığı önü sürülen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçeye bağlı Yenipınar Mahallesinde ikamet eden Fikret Bayandur'a ait 19 koyunun çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu E.K., Ö.N. ve V.E.A. çaldıkları koyunlarla birlikte yakalandı.
Koyunlar sahibine teslim edilirken şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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