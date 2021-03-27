Kahramanmaraş'ta 19 silah ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş polisi, silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 17 şüpheliyi 19 adet silahla birlikte suçüstü yakaladı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele kapsamında havaya ateş eden, olaylar esnasında silah kullanan, çoğunluğu sabıkalı kişilere ve olaylarda silah kullanmaya yeltenenlere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 2 kişi, sokakta üzerinde silah taşırken yakalanan 3 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 12 kişi yakalandı. Toplamda 17 şahıstan, 17 şahıstan 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatlı av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 19 adet silah ele geçirildi. Yakalanan 17 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ