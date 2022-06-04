Kahramanmaraş'ta 19 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 19 silah ele geçirildi

04.06.2022 09:00
Kahramanmaraş'ta 19 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 17 kişiden 19 adet silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 17 kişiden 19 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, son bir hafta içinde yaptıkları çalışmada; sokak üzerinde silah taşırken 9 kişi, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 8 kişi yakalandı.

5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 19 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Silahla yakalanan 17 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 19 silah ele geçirildi - Son Dakika

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