Kahramanmaraş'ta 2,5 milyon kaçak makaron yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir kamyonetin kasasında 2 milyon 500 bin gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Kahramanmaraş- Adana kara yolunda seyreden kargo aracı görünümlü bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada kolilerde 2,5 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü Ö.Ö, gözaltına alındı.