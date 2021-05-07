KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ'LI TERÖRİST ADLİYEDE - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma operasyonunda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 Suriye uyruklu, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014-2016 yıllarında terör örgütü DEAŞ mensubu olarak Suriye'nin İdlib kentinde silahlı eyleme katılan Suriyeli Y.B. (25) ve Ş.V.'nin (30) Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmalar sonucu DEAŞ'lı teröristlerin saklandıkları adresleri tespit eden ekipler, önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Y.B. ve Ş.V., jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.