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KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

24.12.2021 16:10

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ içerisinde silahlı eyleme katılan M.K. (24) ve V.H.'nin (32) Kahramanmaraş'ta olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve V.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

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Kahramanmaraş, Suriye, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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