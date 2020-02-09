Kahramanmaraş'ta 2 hayırsever, mahalle halkının bakkal borçlarını kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 2 hayırsever, mahalle halkının bakkal borçlarını kapattı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 2 hayırsever, mahalle halkının bakkal borçlarını kapattı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta 2 hayırsever, mahalle halkının bakkal borçlarını kapattıKAHRAMANMARAŞ'ta 2 kişi, gittikleri bir mahalledeki bakkalları dolaşıp 'Veresiye defterinizde borcunu ödeyemeyenler var mı?' diye sordu.

Kahramanmaraş'ta 2 hayırsever, mahalle halkının bakkal borçlarını kapattı

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 kişi, gittikleri bir mahalledeki bakkalları dolaşıp 'Veresiye defterinizde borcunu ödeyemeyenler var mı?' diye sordu. Bunun üzerine bakkallar defterlerini açıp borcunu ödemekte zorluk çekenleri belirledi. Hayırsever olduklarını belirten 2 kişi, borçları ödeyip, müahalleden ayrıldı, Karacasu mahallesindeki esnaflardan bakkal Hanifi Aslan, Cuma günü 2 kişinin bakkala girip borcunu ödeyemeyenlerin borçlarını ödeyip gittiğini söyledi. Hayırseverlerin kim olduklarını söylemediğini belirten Aslan, şöyle dedi:

"Cuma namazından yarım saat önce 2 kişi gelip selam verdi. Bana, 'Bakkalda borcunu ödemekte zorlananlar, ödeyemeyenler var mı?' diye sordular. Ben de 'Var tabi, 5 senedir ödeyemeyip borcu olanlar da var' dedim. Onlar da 'Tamam, istediğimiz yere gelmişiz. Veresiye defterini çıkar da ödeyelim' dedi. Borcunu ödeyemeyenlerin borçlarını topladım, adamlar da parasını verip gitti. Hem ben çok memnun kaldım hem de alacaklı olduğum kişiler çok sevindiler. 'Allah sayılarınızı artırsın, çok güzel oldu. 6 senedir bakkallık yapıyorum daha böyle bir şey görmedim' dedim. Borcunu ödeyemeyen 13 kişinin toplam 5 bin lira tutan borcunu ödeyip gittiler. Bir aceleyle geldiler. İsimlerini sorunca da onemli değil. Çabuk ol başka yerlere de yetişeceğiz' dediler."

7-8 KİŞİNİN BORCUNU ÖDEYİP GİTTİLER

Hayırseverlerin uğradığı bir diğer bakkal Mehmet Kırcı da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Kırcı, "Cuma günü öğle saatlerinde 2 vatandaşımız buraya gelip, borcunu ödemekte zorluk çekenlerin borcunu ödemek istediler. İsimlerini vermeden 7-8 kişinin 3 bin lira olan hesabını kapatıp gittiler. Kim olduklarını sorduğumda 'hayırsever' deyip gittiler" dedi.

Kahramanmaraş'ta 2 hayırsever, mahalle halkının bakkal borçlarını kapattı

Kahramanmaraş, Karacasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:13 Kaynak: DHA
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