Kahramanmaraş'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandıKAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 3 enerji nakil hattı ve 1 ev olmak üzere 4 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 3 enerji nakil hattı ve 1 ev olmak üzere 4 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Elbistan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede farklı tarihlerde yapılan 3 enerji nakil hattı hırsızlığı ile ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda hırsızlığın örgütlü şekilde H.A.'nın liderliğinde S.Ç.B, A.Ö., L.K. ve E.Y. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin 1 ev hırsızlığına da karıştığını saptayan jandarma, pazartesi günü belirlediği adreslere düzenlediği operasyonla H.A., S.Ç.B, L.K. ve E.Y.'yi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan emniyet halatı, matkap, çok sayıda yan keski, pense, kerpeten, tornavida, çekiç, anahtar göbeği, anahtar takımları ve muhtelif malzemeler de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler; jandarmadaki sorgularının ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden E.Y., sorgusunun serbest bırakılırken, 3 kişi mahkemeye çıkarıldı. H.A. ve S.Ç.B. mahkemece tutuklanırken, L.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş, Elbistan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:02 Kaynak: DHA
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