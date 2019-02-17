Kahramanmaraş'ta "2. Kafkas Gençlik ve Kar Festivali"
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde "2. Kafkas Gençlik ve Kar Festivali" düzenlendi.
Kahramanmaraş
'ın Göksun
ilçesinde "2. Kafkas Gençlik ve Kar
Festivali" düzenlendi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun Belediyesi ve Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen festivale katılan yüzlerce kişi kayak, kızak ve snowboard ile kayarak gönüllerince eğlendi.
Göksun Kaymakam Ejder Demir, yaptığı konuşmada, festivallerin vatandaşın kaynaşmasına vesile olduğunu söyledi.
Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde çok güzel aktivitelerin gerçekleştirildiğini aktaran Demir, "Bu tür aktiviteler, kardeşliğimizi ve samimiyetimizi geliştirerek farklı kültürlerin birbiriyle olan etkileşimini zenginleştiriyor." dedi.
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın
da bu tür etkinlikler sayesinde ilçenin ön plana çıktığını söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:21 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu ile Pazarcı Esnafı Arasında Dikkat Çeken Sohbet
Beşar Esad'dan Dikkat Çeken Türkiye ve YPG Açıklaması
Karamollaoğlu'ndan Anket Açıklaması: Oylarımızda Patlama Olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı