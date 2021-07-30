Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.E, A.A. ve B.A. tutuklandı, Ş.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzonspor, Dorukhan'a her sezon için neden 7 milyon TL imza parası ödeyecek? Gerçekler ortaya çıktı