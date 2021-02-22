Kahramanmaraş'ta 2 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik istihbarat çalışması başlattı.
Çalışma kapsamında ekipler içinde kaçak ürünlerin bulunduğu bilgisini aldığı 1 kamyonu takibe aldı.
Kamyonda yapılan aramada, bandrolü bulunmayan 2 milyon makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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