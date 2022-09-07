24 Ağustos'ta Onikişubat ilçesinin Şekerdere Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Muhammed H. (21) yönetimindeki 46 AFS 812 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpmıştı. Otomobil, karşı şeride geçerek Abdulaziz Özdoğan'ın (24) kullandığı 43 RL 206 plakalı otomobil ile Tugay Ö. yönetimindeki 46 H 0382 plakalı özel halk otobüsüne çarparak durabilmişti. Kazada, her iki otomobilin sürücüsü ile Levent Ö. ağır yaralanmıştı. Doktorların çabası, ağır yaralanan sürücülerden Abdulaziz Özdoğan'ı hayatta tutmaya yetmedi. Özdoğan, 2 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zincirleme kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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