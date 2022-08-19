Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı

19.08.2022 21:00
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada traktörün römorku devrilince kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Göksun- Kahramanmaraş karayolu üzerindeki Seza Karakoç Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen 46 BN 838 plakalı otomobil önce önünde giden 34 UR 8340 traktöre, sonra da Ali Şimşir yönetimindeki 06 EY 0189 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle traktörün römorku devrilirken araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 3'ü ambulanslarla hastanelere götürüldü. Hafif yaralanan ve ambulansta tedavisi yapılan sürücülerden Ali Şimşir, kazaya arkasından gelen aracın sürücüsünün neden olduğunu öne sürerek, "Traktörleri sollamaya geçmiştim, arkadaş arkadan çok hızlı geldi traktörleri fark etmedi. Önce traktöre vurdu, kurtarayım derken bana vurdu. Ben de yalpaladım, hava yastıkları açılınca kurtuldum. Çok aşırı süratli geliyordu" dedi.

Öte yandan römorkun devrilmesiyle karayolu da trafiğe kapandı. Yolun kapanması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından römorkun kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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