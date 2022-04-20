Kahramanmaraş'ta 2 yıl 4 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 2 yıl 4 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı

20.04.2022 19:36
Kahramanmaraş'ta 2 yıl 4 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine park halindeki bir otomobildekileri kontrol etmek isteyince araçtaki bir kişi ormanlık alana doğru yaya olarak kaçmaya başladı.

Polisinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan Mehmet D. üç kilometrelik kovalamaca sonrası ormanda saklanmaya çalışırken, arkadaşları İ.K. ve Ö.K. ise araçta yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet D'nin bazı suçlardan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlü ve şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 2 yıl 4 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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