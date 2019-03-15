Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 20 Öğrenci, Dönerden Zehirlendi

Kahramanmaraş'ta 20 Öğrenci, Dönerden Zehirlendi

45 dakika önce

Kahramanmaraş'ta 20 öğrenci, dönerden zehirlendiKAHRAMANMARAŞ'ta öğle arasında yedikleri dönerden zehirlenen 20 lise öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.

Kahramanmaraş'ta 20 öğrenci, dönerden zehirlendi

KAHRAMANMARAŞ'ta öğle arasında yedikleri dönerden zehirlenen 20 lise öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.

Yamaçtepe Mahallesi'ndeki Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencisi, öğle arasında gittikleri bir dönercide tavuk döner yedi. Okula dönen öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Okul idaresi, sağlık ekiplerine haber verdi. Rahatsızlanan 20 öğrenci, gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yedikleri dönerden zehirlendikleri belirlenen öğrencilere serum takıldı.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Bayram Öz ile Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, hastaneye giderek çocukların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Öğrencilerle kısa süreli sohbet eden Vali Yardımcısı Bayram Öz, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, Çocuklar dışarıdaki bir yemek yerinden yemek almışlar. Muhtemelen zehirlenme, hastanemizde bakıyorlar. Çocukların durumu şimdilik iyi. Bir- iki saat içerisinde taburcu olmasını beliyoruz. Aldıkları dönerden kaynaklandığını ifade ediyorlar. Konuyla ilgili tedavilerine bakıyoruz, diğer boyutuyla da emniyet ilgileniyor diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:00 Kaynak: DHA

Akdeniz, Anadolu Lisesi, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafik Polisi, Görevli Gittiği Kaza Yerinde Oğlunun Ölüm Haberini Aldı Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu Üreticinin Beklediği Tarih Açıklandı! Paralar Ay Sonu Hesapta Olacak Atatürk Havalimanı Arazisine Yapılacak Projenin Görseli Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 17:45:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 20 Öğrenci, Dönerden Zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]