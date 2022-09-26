Kahramanmaraş'ta 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

26.09.2022 16:24
Kahramanmaraş'ta 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Ali Öztunç'tan Celalettin Güvenç'e: 'Oylarınız Düştükçe Deliriyorsunuz, Acziyete Düşüyorsunuz, Ağzınız Bozuluyor, Küfür Ediyorsunuz' Ali Öztunç'tan Celalettin Güvenç'e: 'Oylarınız Düştükçe Deliriyorsunuz, Acziyete Düşüyorsunuz, Ağzınız Bozuluyor, Küfür Ediyorsunuz' Yolcu otobüsünde kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı Yolcu otobüsünde kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
15:23 Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:14:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement