Kahramanmaraş'ta 200 dekarlık buğday tarlası yandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 200 dekarlık başaklı buğday tarlası yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi kırsalındaki buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangını gören çevredeki besiciler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile 50 personel sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına köylüler de destek verdi.

Yangına onlarca traktörle müdahalede bulunan köylüler, bir yandan da yangının diğer buğday tarlalarına sıçramasının önüne geçmeye çalıştı. Yangında bir de besihane yanarak kullanılmaz hale gelirken, ekiplerin yaklaşık 3 saatte kontrol altına aldığı yangında 200 dekarlık buğday tarlası kül oldu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ