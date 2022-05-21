Kahramanmaraş'ta 2021 yılında 90 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 2021 yılında 90 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

21.05.2022 12:17
Kahramanmaraş'ta 2021 yılında 90 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 2021 yılı içireninde meydana gelen 2 bin 573 yaralamalı ve ölümlü trafik kazasında 90 kişi yaşamını yitirirken 4 bin 187 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta 2021 yılı içireninde meydana gelen 2 bin 573 yaralamalı ve ölümlü trafik kazasında 90 kişi yaşamını yitirirken 4 bin 187 kişi de yaralandı.

Türkiye'nin Akdeniz ve Doğu Anadolu illerine bağlayan Doğu batı aksı içerisinde bulanan Kahramanmaraş'ta kaza bilançoları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş'ta toplam otomobil sayısının 147 bin 627 olduğu, toplam araç sayısının 258 bin 832, bin kişi başına otomobil sayısının 126, Trafik kazası sayısının 2 bin 573, kazalarda ölü sayısının 90, kazalarda yaralı sayısının 4 bin 187 olduğu aktarıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 2021 yılında 90 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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