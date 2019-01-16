Kahramanmaraş'ta 205 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı
42 dakika önce
Kahramanmaraş'ta son bir haftadır etkili olan kar yağışı sebebiyle toplam 205 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.
Kahramanmaraş
'ta son bir haftadır etkili olan kar yağışı sebebiyle toplam 205 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor. Kar
yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu
5, Andırın
1, Elbistan
85, Göksun
68, Nurhak
15, Ekinözü
12, Çağlayancerit
13, Andırın 1, Dulkadiroğlu 5 olmak üzere toplam 205 yolu ulaşıma kapandı. Özellikle kırsal mahallelerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte belediye ve karayolları ekipleri, yolları tekrar trafiğe açmak için 7/24 çalışıyor.
Dulkadiroğlu ilçesinde yapılan temizlik çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay
, ekiplerin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Okay, konuşmasında şunları kaydetti:
"Yoğun geçen kış aylarında ilçemizin ulaşım problemi yaşamaması adına ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürmektedir. Bu çalışmalar neticesinde geçtiğimiz hafta tüm yollarımızı ulaşıma açmıştık. Ancak dün yağan yoğun kar yağışı sonrasında ekiplerimiz çalışmalarını yeniden yoğunlaştırdı. Bu kapsamda yoğun kar yağışı alan bölgelerimizi belirleyerek ekiplerimizi görevlendirdik. Şuanda orta bölge dediğimiz Gaffarlı ve çevresinde iki iş makinasıyla karla mücadele çalışması yapmaktayız. Bunun dışında Bertiz bölgesinde dört iş makinasıyla yol açma ve karla mücadele çalışması yapıyoruz. Yine merkez bölgemizde de ekiplerimiz hazır bir vaziyette beklemektedir. Ayrıca kamyon ve kamyonetlerimizle de tüm bu bölgelerimizde tuzlama çalışması yapmaktayız. Şuanda tüm Fen işleri ekiplerimiz karla mücadele konusunda teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın bu konuda mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz." - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:44 Kaynak: İHA
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