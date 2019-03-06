Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 231 Adet 20 TL'lik Sahte Banknot Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta 231 Adet 20 TL'lik Sahte Banknot Ele Geçirildi

2 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi 231 adet 20 TL'lik sahte banknotla yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 231 Adet 20 TL'lik Sahte Banknot Ele Geçirildi, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi 231 adet 20 TL'lik sahte banknotla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir şahsın piyasaya yüklü miktarda 20 TL'lik sahte banknot sürmek üzere hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yaptığı takip ve araştırmada sahte parayla ilgili olarak S.G. isimli şahsın kimliğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, şüpheli şahsın sürekli uğradığı bir lokal ile evinde arama yaptı. Şahsın ikametinde yapılan aramada bir poşet içerisinde 231 adet 20 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.

Şüpheli S.G., işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

Elbistan, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


40 Bin Lira Çaldı, "Türkiye Çok Gelişti" Dedi İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya İran'la Ortak Operasyon Düzenleyeceğiz

PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 14:04:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 231 Adet 20 TL'lik Sahte Banknot Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]