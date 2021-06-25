Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta 24 adet silah ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 24 adet silah ele geçirildi

25.06.2021 18:14
Kahramanmaraş'ta 24 adet silah ele geçirildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta son bir haftalık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 22 şüpheli, 24 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta son bir haftalık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 22 şüpheli, 24 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, huzur uygulamalarında ve bağ yollarında yapılan denetimlerde silahla meydana gelmesi muhtemel olayları engellemek için yoğun önlemler aldı.

Silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale eden polis, olay yerlerine seri şekilde intikal ederek şüphelileri silahlarla birlikte yakaladı.

Mahalle ve parklara yönelik anlık süpürme şeklindeki huzur uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı.

Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler ve araçlar takip edildi. Çok sayıda adrese de baskın yapıldı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 3 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 10 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 9 kişi yakalandı.

Toplamda 22 şahıstan 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 6 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet havalı tüfek olmak üzere toplam 24 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 2 şahıs üzerinden suçtan kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla Yakalanan 22 şahsa da adli ve İdari İşlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 24 adet silah ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı 18:14 Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular 17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı 17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023 17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum 17:08 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor 17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi 15:53 AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış 15:36 Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış

Son Dakika Haberleri
18:03 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Bakan Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar Bakan Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar         
18:23
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Halının değeri 800 bin lira! 6 metrekarelik ipek halı alıcısını bekliyor Halının değeri 800 bin lira! 6 metrekarelik ipek halı alıcısını bekliyor         
17:46
"Ayrılacaksın" tartışması kanlı bitti! Annesini öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti         
17:37
Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı         
17:28
Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi         
17:05
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm         
15:03
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu         
14:03
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 18:39:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta 24 adet silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement