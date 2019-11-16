Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmen Günü Satranç Turnuvası başladı
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Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmen Günü Satranç Turnuvası başladı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 24 Kasım Öğretmen Günü Satranç Turnuvası, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 200 öğrencinin katılımıyla başladı.

Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmen Günü Satranç Turnuvası başladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 24 Kasım Öğretmen Günü Satranç Turnuvası, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 200 öğrencinin katılımıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyon iş birliğinde, Şehit Erol Olçok Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, öğrenciler 4 kategoride yarışıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, açılış töreninde yaptığı konuşmada, satrancın, akademik başarının yükselmesinde, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerde öneminin büyük olduğuna işaret ederek, bu bilinçle hareket ettiklerini söyledi.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut da akıllı telefonların, tabletlerin çocukların zamanını çaldığını, öğrencileri sokaktan ve oyundan uzaklaştırdığını belirterek, organizasyonun bir nebze de olsa çocuklara fayda sağlamasını diledi.

Okul Müdürü Muharrem Dilipak da yarışmaya katılanların geleceğin ilim ve bilim insanları olacağını vurgulayarak, "Vizyon ve misyon sahibi, her türlü stratejik hamleyi öğrenerek gelecekte güzel ilim ve bilim adamı olarak yetişeceklerini umuyorum." diye konuştu.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen turnuva yarın ödül töreniyle son bulacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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