Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kahramanmaraş'ta 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 24 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 24 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Kar yağışı Göksun, Andırın ve Çağlayancerit'te etkisini arttırarak aralıksız olarak devam ediyor. Göksun ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışına bağlı olarak küçük çaplı çığ düştü. Çığ düşmesinde can ve mal kaybı yaşanmazken, kar yığınlarını temizlemek için bölgeye temizlik ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş- Kayseri karayolu Bozoğlan ve Beşoluk mevkiinde trafik kontrollü olarak sağlanırken, zincirsiz araçlar trafiğe çıkartılmıyor. Kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekipleri 24 saat mesai yaparak yolların açılması için mücadele ediyorlar.

Öte yandan, Andırın'ın Halbur Yaylası karlar altında kaldı. Bölgede ulu sedir ağaçları, yağan kar nedeniyle kartpostallık görüntü oluşturdu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Çağlayancerit, Andırın, Kar, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı Bakan Açıkladı! Turizm Fonu Kuruluyor

Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor! HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:38:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]