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Kahramanmaraş'ta, 249 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, 249 parça tarihi eser ele geçirildi

02.02.2022 20:46
Kahramanmaraş'ta, 249 parça tarihi eser ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 249 parça tarihi eser ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 249 parça tarihi eser ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Kahramanmaraş İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinin Ördekli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 216 sikke, 42 obje ile 1 mühür ele geçirildi. Operasyonda Y.M. (37) ve K.M. (44) gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerden K.M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, başka bir suçtan arandığı ortaya çıkan Y.M.'nin sorgusunun devam ettiği belirtildi.Operasyonda ele geçirilen 249 parça tarihi eser ise Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta, 249 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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