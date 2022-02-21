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Kahramanmaraş'ta 25 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 25 litre sahte içki ele geçirildi

21.02.2022 14:38
Kahramanmaraş'ta 25 litre sahte içki ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, 25 litre sahte içki ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, 25 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çoğulhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, araç içerisinde sahte içki bulundurulduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Sivil ekiplerin de katıldığı devriye faaliyetinde durdurulan araçta arama yapan ekipler 5 adet bidonun içerisinde tüketime hazır 25 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'ta 25 litre sahte içki ele geçirildi Kahramanmaraş'ta 25 litre sahte içki ele geçirildi Tehlikeli madde taşıyan araçlar denetlendi Tehlikeli madde taşıyan araçlar denetlendi Son dakika: Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı Son dakika: Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş, Jandarma, Hisarcık, Afşin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 25 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 25 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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