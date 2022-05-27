Kahramanmaraş'ta 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

27.05.2022 21:12
Kahramanmaraş'ta 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.Y. kentte belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
Kaynak: AA

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 22:11:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement