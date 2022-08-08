KAHRAMANMARAŞ - 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma sürüyor - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma sürüyor

08.08.2022 15:38

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

Haklarında 25 yıl önce kayıp başvurusu yapılan 2 kişinin öldürülerek gömüldüğü yönündeki iddia üzerine dün Ballıca Mahallesi'ndeki tek katlı evin bahçesinde başlatılan arama ve kazı çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Çalışmalar sırasında bazı kemik parçalarına ulaşıldığı ve incelenmek üzere uzman ekiplere teslim edildiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünün konuyla ilgili kurduğu özel ekip, dün gözaltına alınan kadının ifadelerinden de yola çıkarak 5 kişiyi daha gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce haklarında kayıp başvurusu yapılan 2 kişinin öldürülerek gömüldüğü yönündeki ihbar üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, dün bir evin bahçesinde arama ve kazı çalışması başlatmış, gözaltına alınan bir kadın yer gösterme işleminin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma sürüyor - Son Dakika
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