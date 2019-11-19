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Kahramanmaraş'ta 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 250 kilogram kaçak tütün ile 10 bin 800 makaron ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 250 kilogram kaçak tütün ile 10 bin 800 makaron ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince ilçede "Duman 8 Operasyonu" kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 250 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ve 10 kilo 800 gram çay, 10 bin 800 boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6'sı yabancı uyruklu 9 şüpheliye 71 bin 320 lira para cezası uygulandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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