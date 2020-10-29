Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2020 13:19
Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Elbistan ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Elbistan ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Kaymakam Ahmet Can Pınar, Türk milletine bırakılan en büyük mirasın Cumhuriyet olduğunu söyledi.

Türk milletinin cumhuriyetin ilanıyla birlikte modern dünyanın bir üyesi olduğunu belirten Pınar, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyetinin köklü, büyük ve güçlü bir devlettir. Milli birlik ve beraberliğimiz ise istikbalimiz için yaşamsal öneme sahip. Ülkemizin birlik ve beraberliğini yok etmeye, ülkemiz toplumsal yaşamını ve devletimizin niteliklerini değiştirecek çağ dışı yönetime sürüklemeye, ülkemiz demokrasisini ortadan kaldırmaya yönelik hareketlere kaşı yürüttüğümüz mücadele hiç kimsenin tartışamayacağı bir mücadeledir. Bu mücadeleyi aksatmadan devam ettirmeli ve vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz."

Tören, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, siyasi parti temsilcileri, kamu ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Elbistan ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, programda konuşan Kaymakam Özkan Demir, Türk Milleti'nin her dönemde canı pahasına da olsa ülkesini koruduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünü büyük bir coşku içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Demir, şunları aktardı:

"Bu yıl bayramımızı pandeminin gölgesinde biraz buruk ve sembolik düzeyde icra ediyoruz. Ancak, bunun coşkumuzu ve gururumuzu azaltmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet, milletimizin tarihsel çıkış yoludur. Askeri ve siyasi bir deha olan Mustafa Kemal Atatürk önder kişiliği ile bu yolun dünya ile birleşmekten uluslar arası yarıştan korkmamaktan bilimden ve çağdaşlıktan geçtiğini ifade etmiştir. Dünyanın en güzel coğrafyasında ama üzerinde hiçbir zayıf devleti barındırmamış zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarihimiz hep mücadelelerle geçti. Bugün de yine emperyalist güçlerle ve onların maşası olan ülke ve örgütlerle olan mücadelemiz kuzey Irak'ta, Suriye'de Doğu Akdeniz ve Libya'da ve hatta kardeş ülkemiz Azerbaycan'da tüm kararlılığıyla sürmektedir. İnanıyoruz ki biz bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlük yoktur."

Programa, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert ile kamu ve kurum yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

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