Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

21.06.2022 16:51
Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Kahramanmaraş Yerel İlamat masasınca "Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.G.(30) isimli şahsın, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine teslime edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Son dakika! 21 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü, operasyonla yakalandı Son dakika! 21 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü, operasyonla yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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