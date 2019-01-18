Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 293 Bin Öğrenci Karne Aldı

Kahramanmaraş'ta 293 Bin Öğrenci Karne Aldı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, 7 bin 414'ü Suriyeli, toplam 293 bin 30 öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kahramanmaraş'ta 293 Bin Öğrenci Karne Aldı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, 7 bin 414'ü Suriyeli, toplam 293 bin 30 öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

2018- 2019 eğitim- öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle Onikişubat İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile öğrenciler ve velileri katıldı. Sınıfları ziyaret edip beraberindekilerle öğrencilere karnelerini veren Vali Özkan, onlardan tatilde dinlenmelerini istedi.

Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte Kahramanmaraş'ta, bin 19 okulda eğitim gören 7 bin 514'ü Suriyeli, 293 bin 30 öğrenci ile 13 bin 842 öğretmen tatile girdi.

- Kahramanmara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:13 Kaynak: DHA

Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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