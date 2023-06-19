Kahramanmaraş'ta 3.0 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 3.0 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Kahramanmaraş'ta 3.0 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

19.06.2023 13:44

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen 3.0 şiddetindeki deprem çevre illerde hissedildi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre depremin merkezi Kahramanmaraş'ta oldu.

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.0 şiddetinde meydana geldi.

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Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 3.0 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 3.0 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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