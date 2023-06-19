Kahramanmaraş'ta 3.0 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.0 şiddetinde meydana geldi.