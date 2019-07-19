Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 3,7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta 3,7 büyüklüğünde deprem

47 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 3,7 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.47'de merkez üssü Çağlayancerit ilçesinde 3,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Çağlayancerit Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun da bulunmadığını, güvenlik birimlerinin ise çalışmasını sürdürdüğünü belirtti.
Çağlayancerit, Kahramanmaraş, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Salatalığın kilosu tarlada 50 kuruş Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 21:35:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 3,7 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]