Kahramanmaraş'ta 3 ev yandı (1)
23 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde başlayan yangın kısa sürede yanındaki 2 eve de sıçradı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:41 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde başlayan yangın kısa sürede yanındaki 2 eve de sıçradı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekibi ve mahalleli alevlerin diğer evlere ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Fevzipaşa
Mahallesi'nde bir evde başlayan yangın komşu 2 eve sıçradı. İlk belirlemelere göre yaralananın olmadığı yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, mahalle halkı da yangının kendi evlerine sıçramaması içen hortumlar ile müdahale ediyor.
Yavaş'ın "Şirketleri bize vermiyorsunuz" çıkışına AK Parti'den yanıt: Aslı astarı yok Maaşını alamadı, restoranı yaktı Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi