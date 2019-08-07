Son Dakika Haberleri: KAHRAMANMARAŞ' TA 3 EV YANDI
Son Dakika Güncel Haber

KAHRAMANMARAŞ' TA 3 EV YANDI

35 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangın kısa sürede yandaki evlere sıçradı.

KAHRAMANMARAŞ' TA 3 EV YANDI, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangın kısa sürede yandaki evlere sıçradı. Herhangi bir ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu
Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:08:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAHRAMANMARAŞ' TA 3 EV YANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]