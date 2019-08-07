KAHRAMANMARAŞ' TA 3 EV YANDI
35 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangın kısa sürede yandaki evlere sıçradı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:33 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangın kısa sürede yandaki evlere sıçradı. Herhangi bir ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -
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