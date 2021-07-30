Kahramanmaraş'ta 3 hektar orman alanı yandı - Son Dakika

İlçede kırsal Rıfatiye Mahallesi'nin Canbaz mevkisindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ormandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

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