Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 3 Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 3 Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini belirledikleri Oğuz Ali K. (21), E.G. (17) ve V.D'yi (17) gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen ağaç kesmekte kullanılan 5 hızar motoru, 4 kaz, bir kurusıkı tabanca, bir havalı tüfek ve bir teneke zeytinyağı ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan biri adliye çıkışında "eğitim şart" diye bağırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:59 Kaynak: AA

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