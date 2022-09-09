Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı teslim oldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı teslim oldu

09.09.2022 10:28
Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı teslim oldu

Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayın zanlısı jandarmaya teslim oldu.

Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayın zanlısı jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçan zanlı D.K. (57), Akifiye Mahallesi Jandarma Karakolu'na teslim oldu.

Jandarmanın bölgedeki geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden dün akraba olduğu öğrenilen 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Ayşe D, İbrahim ve Şerife K. olay yerinde yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı teslim oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı teslim oldu - Son Dakika
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